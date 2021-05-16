دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في الإمارات 19.88 مليار دولار في العام 2020، أي بنمو يبلغ حوالي 44.2٪ عن العام 2019، رغمة تفشي أزمة كورونا التي طالت اقتصادات العالم والأعمال التجارية حول العالم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية يوم السبت إن الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل ارتفع لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

وبحسب بيان الوكالة، فقد شملت الاستثمارات كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلّا أنها ركزت على قطاعات النفط والغاز حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" صفقات وشراكات استثمارية ضخمة مع عدد من الشركات الأجنبية، الشيء الذي ساهم في تحقيق هذا النمو.

كما ركزت الاستثمارات أيضاً على القطاعات التي ازدهرت خلال تفشي جائحة كورونا والتي تخدم التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة، ووسائل النقل فائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، والطاقة المتجددة، والابتكار والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.

من جهتها، صدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات إلى العالم بلغ حجمها حوالي 9.2 مليار دولار خلال العام 2020.