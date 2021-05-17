موسك يلمح لتخلص "تسلا" من بيتكوين.. وقيمة العملة تهبط مجدداً

هونغ كونغ (CNN) – يبدو أن إيلون موسك يستطيع فعلاً تحريك الأسواق بكلمة واحدة منه فقط، إذ وسعت عملة بيتكوين، الأحد، خسائرها بعد أن لمّح الرئيس التنفيذي لصانع السيارات الكهربائية "تسلا" إن الشركة قد باعت أو تفكر ببيع أسهمها من العملة المشفرة.

ونشر مستخدم يُدعى CryptoWhale تغريدة على تويتر، كتب فيها: "سوف يصفع مستثمرو البيتكوين أنفسهم في الربع القادم عندما يكتشفون أن تسلا تخلت عما تمتلكه من عملة بيتكوين. مع مقدار الكراهية التي يحصل عليها إيلون موسك، لن ألومه".

وأجاب موسك ببساطة على التغريدة بعد حوالي ساعة من نشرها كاتباً: "بالتأكيد".

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings. With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him…

وانخفضت قيمة عملة بيتكوين مساء يوم الأحد بحوالي 7.7٪ لتصل إلى 43 ألف دولار، وفقاً لمتتبع العملات المشفرة "كوين بيز". وكانت قد خسرت أيضاً بعض مكاسبها في وقت مبكر من يوم الأحد، لكن خسائرها ارتفعت بعد منشور موسك.

ولم ترد "تسلا" على الفور على طلب للتعليق على مقتنياتها من العملة الرقمية.

ويأتي منشور موسك "المبهم" بعد أيام فقط من إعلانه أن "تسلا" ستعكس خططها لقبول عملة بيتكوين للدفع لسياراتها. وأشار إلى التكلفة البيئية المرتفعة لعملة بيتكوين كسبب لهذه الخطوة.

وقال موسك في منشور على تويتر يوم الأربعاء الماضي: "نحن قلقون بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين ومعاملاتها، خاصة الفحم، الذي لديه أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر. العملات الرقمية هي فكرة جيدة على العديد من المستويات ونعتقد أن لها مستقبلاً واعداً، ولكن هذا لا يمكن أن يأتي بتكلفة كبيرة على البيئة".

وأدت الأخبار إلى انخفاض عملة بيتكوين بنحو 12٪ في ذلك الوقت. كما تأتي بعد شهور من قيام موسك شخصياً بترويج عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الشائعة، مثل دوجكوين.

وكان قد قام موسك قبل قليل من تصريحه حول بيتكوين باستطلاع على تويتر سأل فيه متابعبه عما إذا كانوا يرغبون في "قبول تسلا عملة دوجكوين".