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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هي المزايا التي تقدمها الشركات في الإمارات لموظفيها؟ وهل تتضمن حزم الرواتب المزايا والعمولات أم الراتب الأساسي فقط؟ ماذا عن العوامل التي تعزز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم؟

كشف استبيان أجري مؤخراً بعنوان "الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عن تصورات وانطباعات الموظفين عن الرواتب والحوافز المُقدمة لهم في شركاتهم. حيث أظهر الاستبيان أن حوالي ثلثي المجيبين (63٪) في المنطقة يعتقدون أن الرواتب إما تزداد أو تبقى على حالها في بلد إقامتهم.

الرواتب والمزايا في دولة الإمارات

فيما يتعلق بالراتب، صرح 53٪ من المجيبين في الإمارات أن حزمة رواتبهم الحالية تتضمن الراتب الأساسي إضافة إلى المزايا، بينما صّرح 33٪ أنها تتضمن الراتب الأساسي فقط، وقال 14٪ أنها تتضمن الراتب الأساسي والمزايا والعمولات.

أما بالنسبة لهيكل الأجور المفضل، يفضل 68٪ من المجيبين الحصول على هيكل أجور ثابتة بنسبة 100٪، بينما يفضل 19٪ الحصول على هيكل أجور ثابت جزئياً بأجر متغير يتضمن العمولات والحوافز.

وشملت المزايا الأكثر شيوعاً التي يحصل عليها الموظفون في الإمارات التأمين الصحي الشخصي (41٪)، وبدل تذاكر السفر (34٪)، والمكافآت (30٪)، وبدل السكن (22٪). من ناحية أخرى، قال 68٪ من المجيبين في الدولة إن شركتهم تقدم حالياً مكافأة نهاية الخدمة.

العوامل المعززة للولاء

من المثير للاهتمام أن 31٪ من المجيبين صرحوا عن عدم ارتباط ولائهم لشركتهم بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما يرى 31٪ آخرون أن ولاءهم يرتبط إلى حد كبير بالراتب الذي تقدمه الشركة لهم. وإلى جانب الراتب، فإن طبيعة المسؤوليات اليومية (32٪)، وفرص التقدم الوظيفي (30٪)، وسمعة الشركة (26٪)، تعتبر من العوامل المعززة للولاء.

وعندما سُئلوا عن خططهم المهنية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، قال 55٪ من المجيبين في الدولة Nنهم سيبحثون عن وظيفة أفضل في نفس قطاع عملهم، بينما قال 36٪ إنهم يخططون للبحث عن وظيفة أفضل في قطاع مختلف.

المدخرات والنفقات

وفيما يتعلق بجودة الحياة، يعتقد حوالي 7 من 10 مجيبين (69٪) في الإمارات بأنهم أفضل حالاً أو يعيشون مستوى مماثل لأفراد جيلهم في بلد إقامتهم.

بالإضافة إلى ذلك، قال حوالي 6 من 10 مجيبين (57٪) إنهم قادرون على توفير جزء من دخلهم الشهري، بينما صرح 43٪ أنهم يقومون بتحويل ما يصل إلى 50٪ من مدخراتهم إلى وطنهم الأم.

من ناحية أخرى، قال 17٪ من المجيبين إنهم يقومون باستثمارات مالية منتظمة، حيث يقوم 24٪ منهم بالاستثمار في عملهم الخاص.

لمحة عن المجيبين

يعمل 52٪ من المجيبين في الإمارات في نفس القطاع الحالي منذ مدة تصل إلى 6 سنوات، كما صرح 80٪ من المجيبين أنهم يعملون في نفس الشركة الحالية منذ مدة 6 سنوات أو أقل، مع إشارة 46٪ بأنهم يعملون في نفس الشركة منذ مدة تقل عن 3 سنوات.

وعندما سُئل المجيبون في الإمارات عن المستوى الذي وصلوا إليه في مسيرتهم المهنية، قال 37٪ منهم إنهم في منتصف مسيرتهم المهنية، بينما صرح 34٪ بأنهم في مركز متقدم نسبياً ولكنهم لم يصلوا إلى أعلى منصب بعد.