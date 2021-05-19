دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت غوغل في مؤتمرها السنوي للمطورين هذا الأسبوع عن أحدث ابتكاراتها وتحديثاتها، من بينها عملية إعادة تصميم ضخمة لنظام آندرويد وميزات جديدة لمساعدة المستخدمين في حماية بياناتهم الشخصية.

بعد أن ألغت حدث Google I/O العام الماضي بسبب جائحة كورونا، أطلقت الشركة نسخة افتراضية من الحدث، الثلاثاء، حيث حضره الموظفون الذين ارتدوا كمامات الوجه وجلسوا لمشاهدة الكلمة الرئيسية على العشب في مجمع الشركة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.. تناقض كبير مع السنوات السابقة حين كان يحتشد الآلاف من الحاضرين في ساحة المجمع الخضراء.

إليكم بعض أبرز الإعلانات حتى الآن من الحدث الذي يستمر لعدة أيام:

تحديثات لنظام تشغيل آندرويد 12

كشفت غوغل عن مظهر جديد لنظام آندرويد 12، أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة. ويتميز التصميم بكبسات أكبر، وساعة كبيرة على الشاشة الرئيسية تتغير في الحجم حسب عدد الإشعارات التي تظهر، وألوان باستيل هادئة.

كما اهتم النظام الجديد بالتخصيص بشكل كبير، حيث سيتمكن المستخدمون من تغيير لوحة الألوان، وعند تحديد الخلفية، سيحدد النظام الألوان السائدة عن طريق إضافة ظلال إلى عناصر التحكم في مستوى الصوت والأدوات الأخرى لإكمال جماليات النظام.

وتقول غوغل إن آندرويد 12 سيسمح للأجهزة بأن تكون أكثر استجابة مع عمر بطارية أفضل، حيث سيضع البرنامج الجديد ضغطاً أقل على المعالجات. كما طرحت غوغل أيضاً سلسلة من تحديثات الإنتاجية، بما في ذلك خيار الضغط باستمرار على زر الطاقة للاتصال بمساعدة غوغل لإجراء مكالمة هاتفية أو طلب قراءة مقال بصوت عال.

تركيز أكبر على الخصوصية

يوفر البرنامج الجديد للمستخدمين مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي يمكن أن تصل إليها التطبيقات المختلفة وطرق التحكم فيها. وتوفر لوحة معلومات خصوصية جديدة نظرة على إعدادات الأذونات، حيث تتيح للمستخدمين إبطال تلك الأذونات من لوحة المعلومات. كما سيتم تشغيل مؤشر جديد تلقائياً عند استخدام أحد التطبيقات الميكروفون أو الكاميرا.

وستضيف الشركة أيضاً ميزة تستخدم مساعد غوغل لتحذير المستخدمين عند اختراق كلمات المرور الخاصة بهم والمساعدة في تغييرها. كما ستتيح أداة جديدة تسمى "لوكد فولدر" في صور غوغل للمستخدمين إضافة صور إلى مساحة محمية برمز مرور، لن تظهر أثناء قيام المستخدمين بتصفح الصور أو التطبيقات الأخرى على الهاتف.

تجنب الذكريات المؤلمة

ستعمل غوغل على تسهيل اختيار المحتوى القديم الذي يريد الأشخاص تذكره، ما سيسمح للمستخدمين بمنع ظهور صور بعض الأشخاص أو فترات زمنية قد تكون مؤلمة أو غير مرحب بها في ذكريات صور غوغل.