بين هيكل الرواتب والمزايا.. هذا ما تقدمه الشركات في مصر لموظفيها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هو هيكل الأجور الذي تقدمه الشركات في مصر؟ وهل يدخر المهنيون في الدولة جزءاً من راتبهم الشهري؟ ماذا عن المزايا التي تقدمها الشركات لموظفيها؟

كشف استطلاع جديد بعنوان بعنوان "الرواتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، عن تصورات وانطباعات الموظفين عن الرواتب والحوافز المُقدمة لهم في شركاتهم، حيث أظهر أن 71٪ من المجيبين يعتقدون أن الرواتب إما تزداد أو تبقى على حالها في مصر.

الرواتب والمزايا في مصر

فيما يتعلق بالراتب، صرح 32٪ من المجيبين في مصر أن حزمة رواتبهم الحالية تتضمن الراتب الأساسي والمزايا، بينما صّرح 44٪ أنها تتضمن الراتب الأساسي فقط، وقال 23٪ إنها تتضمن الراتب الأساسي والمزايا والعمولات.

أما بالنسبة لهيكل الأجور المفضل، يفضل 59٪ من المجيبين الحصول على هيكل أجور ثابتة بنسبة 100٪، بينما يفضل 28٪ الحصول على هيكل أجور ثابتة جزئياً بأجر متغير يتضمن العمولات والحوافز.

وشملت المزايا الأكثر شيوعاً التي يحصل عليها الموظفون في مصر: التأمين الصحي الشخصي (41٪)، وبدل المواصلات (21٪)، والمكافآت (17٪)، وفواتير الهاتف (17٪).

المدخرات مقابل النفقات

وفيما يتعلق بجودة الحياة، يعتقد حوالي 53٪ من المجيبين في مصر بأنهم أفضل حالاً أو يعيشون مستوى مماثل لأفراد جيلهم في بلد إقامتهم.

بالإضافة إلى ذلك، قال أكثر 4 من 10 مجيبين (41٪) إنهم قادرون على توفير جزء من دخلهم الشهري.

من ناحية أخرى، قال 10٪ من المجيبين إنهم يقومون باستثمارات مالية منتظمة، حيث يقوم 23٪ منهم بالاستثمار في عملهم الخاص.

الأمور المرتبطة بالولاء للشركة

من المثير للاهتمام أن 40٪ من المجيبين صرحوا عن عدم ارتباط ولائهم لشركتهم بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما يرى 29٪ آخرون أن ولاءهم يرتبط إلى حد كبير بالراتب الذي تقدمه الشركة لهم. وإلى جانب الراتب، فإن المدير المباشر (33٪)، وبيئة العمل (33٪)، وفرص النمو الوظيفي (32٪)، وفرص التدريب التي توفرها الشركة (31٪) تعتبر من العوامل المعززة للولاء.

وعندما سُئلوا عن خططهم المهنية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، قال 53٪ من المجيبين في الدولة إنهم سيبحثون عن وظيفة أفضل في نفس قطاع عملهم، بينما قال 32٪ إنهم يخططون للبحث عن وظيفة أفضل في قطاع مختلف.

لمحة عن المجيبين

يعمل 41٪ من المجيبين في مصر في نفس القطاع الحالي منذ مدة تصل إلى 6 سنوات، كما صرح 64٪ من المجيبين أنهم يعملون في نفس الشركة الحالية منذ مدة 6 سنوات أو أقل، مع إشارة 37٪ بأنهم يعملون في نفس الشركة منذ مدة تقل عن 3 سنوات.

وعندما سُئل المجيبون في مصر عن المستوى الذي وصلوا إليه في مسيرتهم المهنية، قال 31٪ منهم إنهم في منتصف مسيرتهم المهنية، بينما صرح 34٪ بأنهم في مركز عالٍ نسبياً ولكنهم لم يصلوا إلى أعلى منصب بعد.