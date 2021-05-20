دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تويتر الخميس عن إعادة تفعيل برنامج التوثيق الجديد ومراجعة طلبات التوثيق العامة. وكانت الشركة على مدار الأشهر الماضية قد عملت على توضيح معايير أهلية التوثيق وأطلقت سياسة جديدة بناءً على مقترحات الجمهور بعدة لغات.

وبدأ تويتر في تطبيق هذه السياسة عن طريق إزالة شارة التوثيق تلقائياً من الحسابات التي لا تفي بالمعايير المحدثة للتوثيق، مثل الحسابات غير النشطة أو غير المكتملة.

وأشارت المنصة في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة عنه، إلى أن طرح برنامج التوثيق الجديد يعتبر بمثابة المرحلة التالية في خططها لتوفير المزيد من الشفافية والمصداقية والوضوح لعملية التوثيق والتي تساعد الأشخاص على فهم من يتفاعلون معهم على تويتر.

معنى الحساب الموثق على تويتر

تعد الشارة الزرقاء إحدى الطرق لتمييز الحسابات الأصلية التي تحظى باهتمام كبير بين الجمهور، حيث تمنح الأشخاص على تويتر مزيداً من السياق حول الأشخاص الذين يجرون محادثات معهم حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا جديرين بالثقة.

ومع إطلاق برنامج التوثيق الجديد، ستقدم المنصة إرشادات جديدة للحسابات الموثقة على تويتر. ويجب أن تتبع جميع الحسابات، بما في ذلك الحسابات الموثقة، قوانين تويتر. كما أعلنت الشركة أنه سيتم إزالة الشارة الزرقاء من الحسابات الموثقة التي تنتهك قوانين تويتر بشكل متكرر.

الفئات المؤهلة للتوثيق، بحسب تويتر، هي:

- الحسابات الحكومية

- الشركات والعلامات التجارية والمنظمات

- المؤسسات الإخبارية والصحفيون

- وسائل الترفيه

- الرياضة والألعاب

- النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين

وعلاوة على معايير الأهلية الخاصة بالفئات الموضحة سابقاً والمذكورة في سياسة تويتر للتوثيق، يجب أن يكون الحساب المتقدم بطلب التوثيق كاملاً، مما يعني أن لدية اسم مستخدم وصورة وعنوان بريد إلكتروني مؤكد ورقم هاتف. كما يجب أن يكون الحساب نشطاً خلال الأشهر الستة الماضية وله سجل بالالتزام بقوانين تويتر.

كيف يمكن التقدم بطلب توثيق حساب؟

أشار تويتر، إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيظهر بالتدريج لدى جميع الحسابات خيار طلب التوثيق في علامة التبويب "إعدادات الحساب".

وبمجرد ارسال الطلب، سيتم الرد عليه عبر البريد الإلكتروني في غضون أسبوع إلى 4 أسابيع، إما بتوثيق الحساب أو بإعلام المتقدم أن الحساب لم يستوف معايير التوثيق. وفي حال تمت الموافقة على الطلب، ستظهر الشارة الزرقاء تلقائياً على الحساب. أما في حال رفض الطلب، فيمكن للأشخاص من إعادة تقديم طلب التوثيق مرة أخرى بعد 30 يوماً.

وكشفت الشركة عن نيتها إطلاق أنواع حسابات جديدة في الأشهر القليلة المقبلة كالحسابات الآلية والحسابات التذكارية، مشيرة إلى أنها تسعى أيضاً لإجراء تحسينات على الملف الشخصي للسماح للأشخاص بالتعبير عن أنفسهم بشكل أفضل