إيلون موسك: تسلا تفكر في افتتاح مصنع في روسيا

موسكو، روسيا (CNN) – قال إيلون موسك إن "تسلا" قد تتواجد قريباً في روسيا.

وأعلن موسك عن خططه خلال منتدى عبر الفيديو لطلاب روس، حيث رد على أحد الطلاب المعجبين به الذي طرح السؤال، قائلاً: "أعتقد أننا اقتربنا من تأسيس وجود لتسلا في روسيا وسيكون ذلك رائعاً. وعلى نطاق أوسع أيضاً في كازاخستان والمناطق المجاورة. من المهم بالنسبة لنا دعم مؤيدي تسلا ممن هم مثلك".

وقال موسك إنه بالإضافة إلى مصانع "تسلا" الموجودة بالفعل في كاليفورنيا ونيفادا وشنغهاي، والمصانع قيد الإنشاء في ألمانيا وتكساس، من المحتمل أن تفتح "تسلا" مصانع في روسيا، موضحاً: "مع مرور الوقت سنتطلع إلى وجود مصانع في أجزاء أخرى من العالم، ربما في روسيا في وقت ما".

كما قال موسك إنه شارك في منتدى "المعرفة الجديدة" بدعوة من المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، حيث أجاب على أسئلة طلاب روس لحوالي 40 دقيقة. ومن بين مواضيع أخرى، تحدث عن كيف يرى المستقبل، واقترح بناء قاعدة على القمر ومدينة على سطح المريخ، وقال إنه لا يستبعد وجود حياة فضائية.

وفي رد على سؤال حول ما سيبدو العالم عليه في السنوات الـ50 المقبلة، قال موسك: "من الصعب التكهن بـ50 عاماً. يمكن القول إن 50 عاماً من اليوم لن تكون كما نتخيلها. هناك تغييرات أساسية في حجم التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والسفر عبر الفضاء، وواجهات الحواسيب العصبية، والحمض النووي الريبي الاصطناعي والحمض النووي. هذه هي أبرز الأشياء التي ننظر إليها".

كما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس" عن خطط السفر خارج النظام الشمسي، قائلاً إن البشر سيحتاجون إلى سفن من مواد مضادة للوصول إلى ما لا يقل عن 10٪ إلى 20٪ من سرعة الضوء، مضيفاً: "قبل تجاوز النظام الشمسي، نحتاج إلى أن نكون قادرين على الذهاب إلى القمر والمريخ وإنشاء قاعدة مكتفية ذاتياً. هذه خطوة تالية حاسمة".

وعندما سُئل عما إذا كان يؤمن بالله، قال موسك: "أنا لست متديناً بالمعنى التقليدي، لأنكم كما تعلمون، نشأت مع فكر علمي. ولكن في نفس الوقت أتساءل – من أين يأتي كل هذا؟ ما هو معنى الحياة؟ كيف وصلنا الى هنا؟ حتى ما هي الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها؟ أود أن أقول إن ... الفلسفة هي لتوسيع نطاق وحجم أذهاننا حتى نتمكن من طرح الأسئلة الصحيحة حول الكون".