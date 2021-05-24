أي القطاعات التجارية حققت أفضل انتعاش في الربع الأول من عام 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريراً يرصد اتجاهات التجارة العالمية خلال الربع الأول من 2021.

ويشير التقرير إلى أنه رغم الاضطرابات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، صمدت التجارة العالمية بشكل جيد نسبياً في العام 2020. وينسب التقرير ذلك إلى مرونة اقتصادات شرق آسيا في التعامل مع الجائحة واستفادتها من الطلب العالمي المتزايد على المنتجات التي ازدهرت خلال الجائحة.

ويذكر التقرير أنه في الربع الأول من عام 2021، ارتفعت قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات بحوالي 4٪ على أساس ربع سنوي وحوالي 10% على أساس سنوي. كما بلغت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2021 مستويات أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، مع زيادة بنحو 3٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2019.

كما ذكر التقرير أن الانتعاش التجاري للربع الأول من عام 2021 ما زال مدفوعاً بأداء الصادرات القوي لاقتصادات شرق آسيا.

واستمرت التجارة في الانتعاش خلال الربع الأول من عام 2021، ليس فقط في القطاعات المرتبطة بالجائحة، مثل الأدوية، والاتصالات، ومعدات المكاتب، وإنما زادت أيضاً في معظم القطاعات الأخرى، مثل المعادن والأغذية الزراعية.

في المقابل، لا يزال قطاع الطاقة متخلفاً عن معدل القطاعات الأخرى.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أداء التجارة العالمية بحسب المنطقة وعدد من القطاعات المختلفة: