دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع معدل التضخم، "مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك" لشهر أبريل/نيسان بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الهيئة إن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس اىتفاع قيمة الضريبة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو/تموز من العام 2020.

ويأتي الارتفاع الأخير مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.4٪، وارتفاع أسعار النقل بنسبة 14.9٪، متأثرة بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 10.3%.

كما سجل قسم التبغ ارتفاعاً بلغت نسبته 13.1٪ متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.1٪. في حين سجل قسم الاتصالات زيادة بلغت نسبتها 13.5٪ متأثرة بارتفاع أسعار الهاتف والفاكس بنسبة 16.4٪.

في المقابل، انخفض قسم التعليم بنسبة 9.1% متأثراً بهبوط أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 14.3% والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11.0٪.

كذلك قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى التي انخفضت بنسبة %2.6 متأثرة بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.7%.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أداء القطاعات والأقسام المتعددة في السعودية مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.