هذه الدولة تعد الشريك الرئيسي في التجارة السلعية مع السعودية.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت الهيئة العامة في السعودية تقريراً تحصد فيه نتائج التجارة الخارجية في السعودية خلال الربع الأول من العام 2021. وذكر التقرير ارتفاعاً بالصادرات السلعية في شهر مارس 2021 بنسبة 64٪ بقيمة 74 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من شهر مارس 2020. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 22 مليار ريال، بنسبة 75٪ وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي بنسبة 65٪ في شهر مارس 2020 ليصل إلى 70٪ في شهر مارس 2021.

وقد بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 14 مليار ريال في شهر مارس 2021. لتعتبر الصين الشريك الأول للصادرات، وتأتي بعدها اليابان بقيمة 7.1 مليار ريال ثم الهند 6.1 مليار ريال. وقد احتلت الصين المركز الأول للواردات ليبلغ قيمتها 9.4 مليار ريال خلال شهر مارس 2021، لتحل في المرتبة الثانية الإمارات بقيمة 4.9 مليار ريال ثم أمريكا بقيمة 4.6 مليار دولار.

إليكم نظرة في الإنفرغرافيك أعلاه على ترتيب الدول الخمس الأعلى لصادرات وواردات السعودية في شهر مارس 2021.