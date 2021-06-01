هذه العلامات التجارية لأندية كرة القدم هي الأعلى قيمة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صُنف نادي ريال مدريد كالعلامة التجارية لنوادي كرة القدم الأعلى قيمة في العالم للسنة الثالثة على التوالي، وفقاً لأحدث تقرير من "براند فاينانس"، "فوتبول 50 2021"، الذي يصنف أغلى وأقوى العلامات التجارية لأندية كرة القدم في العالم.

وجاء تصنيف ريال مدريد رغم انخفاض قيمة العلامة التجارية بنسبة 10٪ هذا العام عند 1.55 مليار دولار. ولا يزال متقدما على منافسه برشلونة، والذي جاء في المركز الثاني على القائمة بقيمة علامة تجارية بلغت 1.54 مليار دولار، منخفضاً أيضاً بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي.

وتحسب "براند فاينانس" قيمة العلامات التجارية في تصنيفاتها باستخدام معدل رسوم استخدام الحقوق الملكية، وهي طريقة لتقييم العلامات التجارية متوافق عليها في معايير الصناعة.

ويتضمن التصنيف تقدير الإيرادات المستقبلية المحتملة التي يمكن أن تُعزى إلى علامة تجارية عن طريق حساب معدل رسوم الحقوق الملكية الذي سيتم فرضه مقابل استخدامها، للوصول إلى "قيمة العلامة التجارية" التي تعرف على أنها فائدة اقتصادية صافية يمكن أن يحققها المرخص من خلال ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة.

تعرفوا أكثر في الإنفوغرافيك أعلاه إلى 10 علامات تجارية لأندية كرة القدم هي الأعلى قيمة في العالم: