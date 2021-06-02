كارلوس غصن: دفعت مبلغاً لم يدفعه أحد باليابان مقابل إطلاق سراح مشروط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو، إن ظروف التحقيق معه في اليابان كانت في غاية الصعوبة، وإنه تم تهديده بتوريط زوجته وعائلته بالقضية.

وأضاف غصن، في لقاء ضمن برنامج "شربل يستقبل"، أن الفرنسيين تخلوا عنه، لكنه لم يرضخ لتلك الضغوطات، ودفع 10 ملايين دولار ككفالة للخروج من السجن، وهذا مبلغ لم يسبق لأي حد دفعه باليابان مقابل إطلاق السراح المشروط، على حد تعبيره.

رجل الأعمال اللبناني، الذي يحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية، قال إنه ترك وحيداً لكنه لم يفقد الأمل، لأنّ حياته مبنية على النضال، وكان حريصاً طوال الوقت على سمعته، وعليه إثبات الحقيقة مهما كلف الثمن.

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