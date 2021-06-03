متأثرة بالسعودية.. انخفاض صادرات كندا العسكرية بـ2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت الحكومة الكندية يوم الثلاثاء أن قيمة صادرات السلع العسكرية الكندية تراجعت العام الماضي مع انخفاض مبيعاتها إلى السعودية. حيث ذكر تقرير "السلع العسكرية" السنوي بأنه بناء على نتائج 2020، بلغت قيمة الصادرات الكندية من السلع والتكنولوجيا العسكرية الخاضعة للرقابة حوالي 1.966 مليار دولار أمريكي، مقارنة بقيمة 3.757 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وينسب هذا الانخفاض السنوي في قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى الانخفاض في قيمة الصادرات العسكرية للسعودية في عام 2020، والتي تقلصت بمقدار 1.553 مليار دولار مقارنة بعام 2019.

وتعد السعودية أكبر وجهة تصدير بعيداً عن أمريكا، حيث تلقت ما يقرب من 1.086 مليار دولار أمريكي من الصادرات العسكرية الكندية خلال 2020 (أي حوالي 67 ٪ من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية غير الأمريكية).

وتعتبر بريطانيا ثاني أكبر وجهة غير أمريكية للصادرات العسكرية الكندية، حيث تلقت ما يقرب من 101.8 مليون دولار من الصادرات العسكرية (تمثل ما يقرب من 6 ٪ من القيمة الإجمالية لجميع الصادرات العسكرية غير الأمريكية).

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول الأكثر استيراداً للسلع العسكرية الكندية خلال 2020.