مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك: قرار تعليق حساب ترامب لأجل غير مسمى "غير مناسب"

صورة حديثة لترامب تثير تفاعلاً على الإنترنت.. ما الذي وجدوه فيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فوجئ مستخدمون بظهور صفحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددًا عبر فيسبوك وانستغرام، وسط تساؤلات حول مدى سماح الشركة بذلك.

سريعًا، علّق أحد متحدثي فيسبوك، آندي ستون، عبر حسابه في تويتر، قائلا: "لا، لم يتغير شيء بخصوص حالة وجود الرئيس ترامب على منصتنا. لا يزال (حسابه) مُعلقًا إلى أجل غير مسمى".

@atrupar No. Nothing about the status of President Trump's presence on our platform has changed. He remains indefinitely suspended.

ويمكن لمستخدمي فيسبوك التعليق على تدويناته القديمة حاليًا، لكن يبدو أنه غير مسموح له بالكتابة بعد.

وفي 5 مايو/ أيار الماضي، أعلن مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك أن الشركة يمكنها الاستمرار في منع ترامب من استخدام منصاتها.

وكانت حسابات ترامب قد عُلقت "إلى أجل غير مسمى" على "فيسبوك" و"إنستغرام" في 7 يناير/ كانون الثاني، بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول معترضين على نتائج انتخابات 2020. واتخذت "تويتر" و"يوتيوب" خطوات مماثلة، مشيرين إلى وجود خطر مستمر من العنف والتحريض.

ولكن رغم ذلك، قال "مجلس الإشراف" إن الشركة يجب أن تراجع القرار في غضون 6 أشهر. كما انتقد المجلس "فيسبوك" بسبب تحديد التعليق لأجل غير مسمى، مُعتبرًا أنها "عقوبة غامضة بلا معايير".

وينطبق القرار أيضًا على انستغرام المملوكة لشركة "فيسبوك" حيث يمتلك ترامب حسابًا أيضًا. ولدى ترامب حوالي 60 مليون متابع على المنصتين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أُغلقت صفحة المدونة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أقل من شهر، بعد أن كشف فريقه أنه سيطلق منصة اجتماعية جديدة رئيسية.

وقال جيسون ميلر، أحد كبار مساعدي ترامب، لشبكة CNBC إن الصفحة "لن تعود". وأكد ميلر لشبكة CNN أنه تم مسح الصفحة.

وتم إطلاق المدونة، التي تحمل اسم "From the Desk of Donald J. Trump"، في 4 مايو/ أيار. وتأتي بعد شهور من حظر الرئيس السابق من فيسبوك وتويتر.