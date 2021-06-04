مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك: قرار تعليق حساب ترامب لأجل غير مسمى "غير مناسب"

(CNN Business)—أعلنت شبكة فيسبوك، الجمعة، أنه سيتم تعليق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منصته حتى 7 يناير/كانون الثاني 2023 على الأقل، أي لمدة عامين.

وقالت الشركة، في منشور لها الجمعة، إنها ستقيم الظروف بعد ذلك لمعرفة ما إذا كان ينبغي السماح لترامب بالعودة.

وأضافت الشركة أنه بمجرد انتهاء العامين ستتوجه "إلى الخبراء لتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر أم لا. سنقيم العوامل الخارجية، بما في ذلك حالات العنف والقيود المفروضة على التجمع السلمي وغيرها من مؤشرات الاضطرابات المدنية. إذا قررنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنقوم بتمديد التقييد لفترة زمنية محددة وسنواصل إعادة التقييم حتى يتراجع هذا الخطر".

في المنشور الذي كتبه نيك كليغ، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية، أعلن أيضًا عن قواعد جديدة لـ"بروتوكولات الإنفاذ التي سيتم تطبيقها في حالات استثنائية مثل هذه".

من جانبه، رد ترامب على قرار فيسبوك بوصفه بأنه "إهانة"، مُعتبرًا أنه "لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من خلال "الرقابة والإسكات".

وقال ترامب: "إن حكم فيسبوك هو إهانة لـ 75 مليون شخص سجلوا الأرقام القياسية، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، ممن صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020. لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات، وفي النهاية ، سنفوز. لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الإساءة بعد الآن!".

ويأتي التغيير في أعقاب الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها الشركة المتمثلة في تعليق ترامب إلى أجل غير مسمى في يناير/كانون الثاني - والطريقة التي قام بها لجنة الرقابة المستقلة بتوبيخ الشركة على قرارها بتعليق حساب ترامب.

وعادةً ما يُمنح السياسيون مهلة على فيسبوك، لأن الشركة تفترض أن منشوراتهم تستحق النشر وتعد جزءًا من النقاش العام.

وقال مصدر في فيسبوك لـ CNN Business إن فيسبوك لن يفترض الآن أن منشورات قادة العالم تستحق النشر.

ومع ذلك، فإن الشركة لن تنهي استثناءاتها الإخبارية بالكامل. ستواصل الشركة استخدام الاستثناء، وفقًا للمصدر، ولكن في تغيير مهم آخر، ستبدأ في الكشف صراحةً عند تطبيق الاستثناء.