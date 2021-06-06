هذه الدولة ستصبح أول دولة تتبنى "بيتكوين" كعملة قانونية

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نشر الأحد ، 06 يونيو / حزيران 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الرئيس السلفادوري، نجيب بقيلة، في تسجيل فيديو عُرض خلال مؤتمر "بيتكوين 2021" الذي عقد في ميامي، إن بلاده ستكون أول دولة تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية.

ووفقًا لمنظم المؤتمر، "بيتكوين ماغازين"، قال بقيلة: "سأرسل الأسبوع المقبل إلى البرلمان مشروع قانون من شأنه أن يجعل عملة بيتكوين مناقصة قانونية".

وقال بقيلة إن السلفادور دخلت في شراكة مع شركة التمويل الرقمي "سترايك" للتخطيط للقرار وتنفيذه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سترايك"، جاك مالرز، إن أكثر من 70٪ من السكان النشطين في السلفادور ليس لديهم حساب مصرفي، مضيفاً: "إنهم ليسوا في النظام المالي. لقد طلبوا مني المساعدة في كتابة خطة وينظرون إلى بيتكوين كعملة عالمية المستوى ونحن بحاجة إلى وضع خطة بيتكوين لمساعدة هؤلاء الأشخاص".

يذكر أن السلفادور تستخدم حاليًا الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها.