دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يرضخ "تويتر" حتى الآن لمطالب المستخدمين لتوفير ميزة "تعديل" التغريدات.. ولكن، سيوفر موقع التواصل الاجتماعي خيارًا مشابهًا يسمح للمستخدمين "مراجعة التغريدة" كجزء من خدمة اشتراك جديدة اسمها "تويتر بلو"، ستتوفر أولاً في كندا وأستراليا.

وستبقى خدمة "تويتر" الأساسية مجانية، ولكن مقابل رسوم شهرية، سيصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى ميزات خاصة إضافية، تزعم "تويتر" أنها ستنقل تجربة المنصة إلى "مستوى آخر".

وتتيح ميزة "مراجعة التغريدة" للمستخدمين معاينة تغريدة وتحديد مؤقِت لمدة 30 ثانية قبل نشرها فعلياً حتى يحصلوا على فرصة لتصحيحها أو إعادة التفكير بها.

كما ستتوفر ميزة أخرى اسمها "الملفات المرجعية"، ستساعد المستخدمين على تنظيم التغريدات المحفوظة. ويحصل مشتركو "تويتر بلو" أيضًا على ميزة "وضع القراءة"، والتي تحول سلاسل التغريدات الطويلة إلى نص موحد بهدف تسهيل القراءة.

وتتضمن ميزات "تويتر بلو" الأخرى القدرة على تغيير لون أيقونة تطبيق "تويتر" والمظهر داخل التطبيق. كما يتوفر للمشتركين بالخدمة أيضًا فريق دعم عملاء مخصص لهم.

ولطالما توفر موقع "تويتر" مجانًا للاستخدام منذ تأسيسه قبل 15 عامًا، حيث يعتمد على الإعلانات لتحقيق الإيرادات. ولكن، نظرًا لأن سوق الإعلانات أصبح أكثر تنافسية وتعقيدًا، تسعى الكثير من شركات التكنولوجيا والإعلام إلى جني الأموال مباشرة من مستخدميها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي قد قال، في يوليو/ تموز 2020، إن شركته كانت تستكشف خدمات الاشتراكات "كخط جديد للإيرادات".

وتبلغ تكلفة "تويتر بلو" 3.49 دولار كندي أو 4.49 دولار أسترالي بالشهر الواحد. وقال موقع "تويتر" في إحدى المدونات إن هذا الإصدار يعد "مرحلة أولية" لـ "اكتساب فهم أعمق" لما يريده مستخدمو المنصة.

ويعمل "تويتر" على منتجات مدفوعة أخرى، إذ في الشهر الماضي، استحوذت الشركة على "سكرول"، وهي شركة ناشئة تقدم عرضًا خاليًا من الإعلانات للمواقع الإخبارية مقابل رسوم شهرية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن موقع "تويتر" عن شراكة مع صحفي المناخ وخبير الأرصاد الجوية، إريك هولتهاوس، في "تومورو"، وهي خدمة أخبار طقس محلية، ستتضمن أيضًا أخبار تنشر على "ريفيو"، وهو منتج نشرات إخبارية استحوذت عليه "تويتر" في يناير/ كانون الثاني.