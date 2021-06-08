البيت الأبيض يكشف عدد الوظائف التي وفرتها إدارة بايدن في 4 أشهر

مع اقتراب قمة بوتين وبايدن.. مناورات واسعة لأمريكا والناتو حول أوروبا

قبل قمة بوتين وبايدن.. روسيا تشن هجومًا إلكترونيًا جديدًا على أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية الجديدة وفرت أكثر من مليون يوظيفة منذ توليها السلطة.

وقال البيت الأبيض عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد وفر اقتصادنا أكثر من مليوني وظيفة منذ تولي إدارتنا المسؤولية".

وأضاف البيت الأبيض في التغريدة نفسها قائلا: "هذا العدد من الوظائف هو الأكبر الذي توفره أي إدارة أمريكية في الأشهر الأربعة الأولى".

Our economy has created more than two million jobs since our Administration took office. That’s more jobs than have been created in the first four months of any presidency in history.

وفي سياق منفصل، وصل عدد الولايات التي حقق فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفه بتلقيح 70% من السكان ضد فيروس كورونا إلى 13.