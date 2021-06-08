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البيت الأبيض يكشف عدد الوظائف التي وفرتها إدارة بايدن في 4 أشهر

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية الجديدة وفرت أكثر من مليون يوظيفة منذ توليها السلطة.

وقال البيت الأبيض عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد وفر اقتصادنا أكثر من مليوني وظيفة منذ تولي إدارتنا المسؤولية".

وأضاف البيت الأبيض في التغريدة نفسها قائلا: "هذا العدد من الوظائف هو الأكبر الذي توفره أي إدارة أمريكية في الأشهر الأربعة الأولى".

وفي سياق منفصل، وصل عدد الولايات التي حقق فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفه بتلقيح 70% من السكان ضد فيروس كورونا إلى 13.

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