دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا نادرًا من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى مواجهة النفوذ المتزايد للصين من خلال استثمار أكثر من 200 مليار دولار في التكنولوجيا والعلوم والبحوث الأمريكية.

وكانت نتيجة التصويت النهائي، مساء الثلاثاء، 68 مقابل 32 صوتاً، حيث كان السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت العضو الوحيد من الحزب الديمقراطي الذي صوت ضد مشروع القانون. وانضم 19 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح إقراره.

ويعتبر القرار انتصارًا لزعيم الأغلبية تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك شارك في كتابة هذا التشريع ودعمه بشدة.

وقال شومر إن التشريع الشامل، المسمى قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي، يهدف إلى مواجهة نفوذ الصين على جبهات متعددة و"سيعزز الابتكار الأمريكي ويحافظ على ميزتنا التنافسية للأجيال القادمة".

ولا يزال يتعين تمرير مشروع القانون في مجلس النواب قبل وصوله إلى مكتب بايدن. وقد قدم رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، مشروع قانون مماثل في مجلس النواب الشهر الماضي، ولكن من غير الواضح متى سيتم التصويت عليه.

وأجل التصويت النهائي على مشروع قانون المنافسة إلى ما بعد عطلة يوم الذكرى لاستيعاب النقاد الجمهوريين لمشروع القانون الذين أصروا على الحصول على مزيد من الوقت للتعبير عن مخاوفهم.