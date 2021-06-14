السعودية تمنع دخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمولات من 1 أغسطس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة التجارة السعودية أنه لن يُسمح لغير المحصنين من فيروس كورونا المستجد بدخول المنشآت والمراكز التجارية والمولات اعتبارًا من 1 أغسطس/آب المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الأحد، إنه "بعد 48 يومًا وتحديدًا في يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021، لن يتم السماح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات.

وأضاف الحسين: "يشترط أن يكون المتسوق حينها محصن بجرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافٍ حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن "الممارسات الـ4 التي تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية ما تزال ممنوعة، وهي: منع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو الخدمات".

وقال إن "متابعة الالتزام بالاحترازات الوقائية لا تزال متواصلة من خلال القيام بـ 103274 زيارة تفتيشية وسجلت خلالها 3436 مخالفة فورية شملت مطعماً مخالفاً في الأحساء أقام حفل افتتاح وتجمعاً يفوق الطاقة الاستيعابية، واستعان بمعلنة على سناب شات، وغُرم المخالفون بالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء".

وأضاف أنه تم فرض "غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال مؤخرًا بحق شركة أقامت تجمعاً لمشاهير سناب شات بالرياض في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية، وإغلاق مقهى مخالف بالرياض أقام حفل افتتاح بحضور لاعبين ومشاهير، وغُرم 60 ألف ريال وإغلاق مجمع تجاري مخالف في حفر الباطن لم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، وتسبب بتزاحم كبير للمتسوقين".