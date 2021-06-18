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السعودية تستدعي مئات سيارات مرسيدس وتوضح الأسباب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن استدعاء مئات سيارات مرسيدس الألمانية وذلك لعدد من الأسباب، نستعرضها لكم فيما يلي:

وفقا لما نشرته التجارة على صفحتها بتويتر تم "استدعاء 2,226 مركبة مرسيدس CLS-Class / E-Class 2005 – 2010 لخلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حادث مما يزيد من احتمالية حدوث حريق".

وأضافت: "استدعاء 10 مركبات مرسيدس A200 / CLA200 2021 لعدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال للمقاعد الخلفية مما يمنع من تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث".

وتابعت: "استدعاء 6 مركبات مرسيدس GLC 63S 2018 - 2019لخلل في ظفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث إلتماس كهربائي مما يزيد من احتمالية حدوث حريق".

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