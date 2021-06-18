السعودية تستدعي مئات سيارات مرسيدس وتوضح الأسباب

سيارة "مرسيدس بنز" دون عجلة قيادة.. هل نقودها في المستقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن استدعاء مئات سيارات مرسيدس الألمانية وذلك لعدد من الأسباب، نستعرضها لكم فيما يلي:

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 2,226 مركبة 🚘 مرسيدس "CLS-Class / E-Class" 🗓 2005 - 2010 🔻 لخلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حادث مما يزيد من احتمالية حدوث حريق. #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 https://t.co/bzkoDpmloY

وفقا لما نشرته التجارة على صفحتها بتويتر تم "استدعاء 2,226 مركبة مرسيدس CLS-Class / E-Class 2005 – 2010 لخلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حادث مما يزيد من احتمالية حدوث حريق".

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 10 مركبات 🚘 مرسيدس "A200 / CLA200" 🗓 2021 🔻 لعدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال للمقاعد الخلفية مما يمنع من تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث. #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 https://t.co/uVdvf3DF1i

وأضافت: "استدعاء 10 مركبات مرسيدس A200 / CLA200 2021 لعدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال للمقاعد الخلفية مما يمنع من تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث".

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 6 مركبات 🚘 مرسيدس "GLC 63S" 🗓 2018 - 2019 🔻 لخلل في ظفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث إلتماس كهربائي مما يزيد من احتمالية حدوث حريق. #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 https://t.co/GGhfGrBdZB

وتابعت: "استدعاء 6 مركبات مرسيدس GLC 63S 2018 - 2019لخلل في ظفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث إلتماس كهربائي مما يزيد من احتمالية حدوث حريق".