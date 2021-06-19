دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تقريرًا ترصد فيه نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2021.

وبناء على التقرير سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً وصلت نسبته إلى %3 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويأتي ذلك نسبة لانخفاض النمو في القطاع النفطي بنسبة %11.7. ومن جهة أخرى أحرز القطاع غير النفطي نمواً بنسبة %2.9، حيث شهد الارتفاع في القطاع الخاص نسبة %4.4، بينما سجل القطاع الحكومي انخفاضًا طفيفًا بلغت نسبته %0.4.

واستناداً إلى نسبة النمو الربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفاضًا قدره %0.4 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. إليكم نظرة في الرسم البياني أعلاه على النسبة السنوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي ابتداء من الربع الأول من 2020 حتى الربع الأول من 2021.