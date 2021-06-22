منها جائحة كورونا.. 10 مخاطر تهدد الشركات والأعمال التجارية في 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أصدرت شركة "أليانز" المتخصصة بالخدمات المالية التجارية تقريرها السنوي الذي تبحث فيه نتائج مقياس "أليانز" للمخاطر في نسخته العاشرة. ويحدد المقياس أهم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات خلال الأشهر الـ 12 القادمة وما بعدها.

وبناء على التقرير، تترأس القائمة 3 مخاطر، مما يعكس سيناريوهات الاضطراب والخسارة المحتملة التي تواجهها الشركات في أعقاب الجائحة. وقد تصدرت القائمة المخاطر المتعلقة بعرقلة نشاط الأعمال في الشركات بنسبة 41%، ثم مخاطر تفشي الوباء في المرتبة الثانية بنسبة 40%، ومن أهم المخاطر التجارية لهذا العام حيث احتلت الجرائم الإلكترونية المرتبة الثالثة بنسبة 40%.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك على قائمة المخاطر التي تهدد الشركات والأعمال التجارية في 2021.