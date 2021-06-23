إدراج صندوق بيتكوين في بورصة "ناسداك دبي" للمرة الأولى بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة 3iQ الكندية لإدارة الأصول الرقمية، الأربعاء، عن الإدراج الرسمي لصندوق البيتكوين التابع لها، في بورصة "ناسداك دبي"، فيما يُعد أول صندوق بيتكوين رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتولى شركة 3iQ إدارة الصندوق، الذي يُتيح الاستثمار غير المباشر في عملة البيتكوين من خلال تداول وحداته ضمن بيئة أسواق مالية متطورة وشفافة، مع إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية في المدى البعيد، الأمر الذي يوفر للمستثمرين أداة بديلة ومُيسرة عوضًا عن الاستثمار المباشر في العملة الرقمية، بحسب بيان نشره مكتب دبي الإعلامي وبورصة "ناسداك دبي".

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3iQ فريدريك باي، بعد قرع جرس التداول في "ناسداك دبي"، إن "إدراج صندوق البيتكوين في ناسداك دبي يُدشن التوسع الرسمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفًا: " نحن فخورون للغاية بإنجاز هذه الخطوة في دبي. وفي اعتقادنا فإن صندوق البيتكوين قادر على توفير قيمة هائلة للمستثمرين الإقليميين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال هذه الفئة من الأصول وضمن إدراج منظم".

وقال رئيس مجلس إدارة "ناسداك دبي" عبدالواحد الفهيم إن "ناسداك دبي تعمل بدأب لقيادة جهود تطوير أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يواكب تطلعات مختلف المتعاملين. ونحن واثقون من أن بيئة العمل المتكاملة التي توفرها البورصة تضعها في مكانة مثالية لجذب المزيد من الإدراجات سواء من إصدارات أسواق رأس المال التقليدية أو هياكل الاستثمارات البديلة".