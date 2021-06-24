السيسي يقرر رفع المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من 1 يوليو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رفع المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية بالبلاد.

وعلق اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن "قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% تم على أساس علمي"، موضحا أن "المعاشات من المفترض أن تزيد بنسبة تتوازن مع معدل التضخم للحفاظ على القيمة الشرائية لقيمة المعاش".

وتتابع عوض في التصريحات التي أدلى بها لبوابة الأهرام: "التضخم كان في العام الماضي 5.1% وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأقصى نسبة زيادة للمعاشات وتكون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قادرة على تحملها".

وأضاف: "وجدنا أن 13% هي النسبة التي سنكون قادرين على تحملها وهي نسبة جيدة تشير إلى أنني نجحت في تعويض المواطن عن ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي وحدث تحسن حقيقي في دخله بنسبة 8% وبذلك أكون نجحت في تعويض أصحاب المعاشات عن التضخم بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشتهم".