البدء بتشغيل خط بحري بين تركيا وليبيا لزيادة حجم التجارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأت إحدى المجموعات التجارية التركية بتشغيل خط بحري بين تركيا وليبيا من أجل زيادة حجم التجارة بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكر تقرير الوكالة أن مجموعة كرانفيل باشرت بتنظيم رحلات النقل البحري "رورو" بصورة منتظمة بعد أن "كانت تشغلها لأغراض تجريبية فقط، وأنها باشرت بتنظيمها بشكل دائم".

وأوضحت المجموعة وفقا لما نقلته الأناضول أنها "نفذت أول رحلة نقل ’رورو‘ من ميناء أمبارلي بإسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبية.. وتقوم الشركة بنقل الحاويات من موانئ إسطنبول وقوجة إيلي وصامصون وإزمير ومرسين وإسكندرون التركية إلى مصراتة".

وأضافت: "تهدف الشركة بدء خدمة خط حاويات أسبوعية بين البلدين بسفن جديدة".

ولفت تقرير الأناضول إلى أن "نظام ’رورو‘ يعتمد أسلوب يستخدم في نقل البضائع بين البلدان، عبر خط بحري، حيث يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات، تنقلها عبّارات تُسمى سفن الدحرجة، وهذه السفن مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات، التي تنقل بضائع بين ميناءين، ثم تتابع طريقها برا".