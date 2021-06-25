مايكروسوفت تطلق ويندوز 11.. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته

نيويورك (CNN Business)-- أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الخميس رسميًا عن آخر تحديث لنظام تشغيل الكمبيوتر، يسمى ويندوز 11 - Windows 11. ويتضمن تحسينات مرئية، من بين تغييرات أخرى - على الرغم من أن البث المباشر للحدث جعل الأمر صعبًا بالنسبة لبعض المشاهدين لمتابعة جميع الميزات.

وقال بانوس باناي، رئيس المنتج في مايكروسوفت خلال الحدث: "الفريق مهووس بكل بكسل. كل هذه التفاصيل مجتمعة، والانتقالات، وواجهة المستخدم، وكيف يتدفق كل شيء معًا، من المفترض أن تمنحك إحساسًا رائعًا بالهدوء".

تم إصدار بعض التحديثات التي تم الكشف عنها يوم الخميس في تسريب في وقت سابق من هذا الشهر.

فيما يلي بعض النقاط المهمة من حدث Windows 11:

تحديثات واجهة المستخدم

ربما يكون أحد أهم التغييرات التي سيجلبها Windows 11 هو قائمة ابدأ وزر البدء الجديد المتمركز في شريط المهام. تفتح القائمة نافذة بها تطبيقات مثبتة، ومستندات تم فتحها مؤخرًا "مُوصى بها" وشريط بحث.

أعلنت الشركة عن "المخططات المفاجئة" الجديدة، مما يمنح المستخدم خيارات تخطيط نافذة متنوعة من زر "تكبير" حتى يتمكن من الاختيار من بين قوالب متعددة لعرض تطبيقين أو ثلاثة أو أربعة تطبيقات مفتوحة على الشاشة. إنه تحسين على سحب عدة نوافذ إلى جوانب الشاشة، ثم تغيير حجم كل شيء يدويًا.

وهناك تحسين آخر سيسهل التبديل بين المهام، سواء أجهزة سطح المكتب المحفوظة مع استخدامات مخصصة للمنزل والمدرسة والعمل والألعاب.

سيحتوي النظام أيضًا على "مرئيات أكثر نعومة"، بما في ذلك الزوايا الدائرية على التطبيقات والأيقونات لتحسين مظهر ويندوز، والعودة إلى الطبقات الشفافة في عصر نظام Vista لنوافذ معينة تعطي مظهرًا متعدد الطبقات.

وستوفر أدوات ويندوز موجزًا ​​مخصصًا للمعلومات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي - بما في ذلك الطقس والتقويم وتقارير حركة المرور والأخبار - إلى شاشات المستخدمين. إنه تحسن، لكنه لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن Cortana في نظام التشغيل Windows 10 وتطبيق شريط مهام الاهتمامات الجديد.

تكامل الفرق

وسيتم دمج Microsoft Teams مباشرة في Windows 11 وسيكون لها رمز خاص بها على شريط المهام.

قال باناي: "يمكنك (القيام) بالدردشة، والمكالمات، ومكالمات الفيديو، مع أي شخص في أي مكان في العالم" على أي منصة أو جهاز، بما في ذلك ويندوز أو آي أوه اس أو أندرويد أو غيرها.

نوافذ بدون لوحة مفاتيح

بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم التي تعمل بنظام ويندوز مثل الكمبيوتر اللوحي، سيحتفظ Windows 11 بنفس المظهر المرئي إلى حد كبير عند فصل لوحة مفاتيح الجهاز.

يتميز Windows 11 أيضًا بلوحة مفاتيح جديدة وكتابة صوتية يمكنها تلقائيًا وضع علامات الترقيم واتباع الأوامر الصوتية، مثل "حذف تلك الكلمة".

الألعاب

سيجلب Windows 11 ميزة "Auto HDR" للاعبين، التي ستعمل تلقائيًا على تحسين لون وإضاءة شاشات الألعاب، وهي تقنية تم تقديمها لأول مرة في وحدات تحكم إكس بوكس من مايكروسوفت.

وسيتم الآن تضمين إكس بوكس جيم باس في نظام التشغيل Windows 11 لمنح المشتركين الوصول إلى مكتبة تضم مئات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

متجر مايكروسوفت الجديد

قال باناي إن الشركة أعادت بناء متجر مايكروسوفت "من الألف إلى الياء" مع أخذ السرعة في الاعتبار.

سيكون لدى المستهلكين الآن المزيد من خيارات التطبيقات مع مايكروسوفت ستور الجديد، الذي سيتضمن الآن تطبيقات أندرويد من أمازون آب ستور. هذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول إلى آلاف تطبيقات أندرويد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

لم تحقق متاجر مايكروسوفت نجاحًا ساحقًا. يستمر تنزيل معظم التطبيقات بالطريقة القديمة: كملفات بامتداد exe من شبكة الإنترنت، أي خارج سيطرة الشركة.

ماذا يعني ذلك؟

يأتي Windows 11 بعد ست سنوات من قيام مايكروسوفت بإصلاح نظام التشغيل الخاص بها باستخدام ويندوز 10، وهو تحديث رئيسي يعمل الآن على حوالي 1.3 مليار جهاز في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ CCS Insight.

وقال جيف بلابر، الرئيس التنفيذي لشركة CCS، إنه مقارنة بالتغيير الجوهري من Windows 8 إلى 10، فإن Windows 11 ليس "خطوة ثورية".

يعد تحسين تجربة مستخدمي الكمبيوتر أمرًا مهمًا بعد عام قضى فيه الجميع وقتًا أطول على أجهزتهم. نمت الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 13٪ على أساس سنوي في عام 2020، وهو أعلى معدل نمو منذ عقد، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث السوق International Data Corporation.

وأيضًا بعد أسابيع فقط من إعلان شركة أبل المنافسة عن مجموعة من التحديثات لنظامها ماك أوه اس macOS ، بما في ذلك تجربة فيس تايم محسّنة وآير بلاي وتحسينات مرئية على محرك بحث سفاري.