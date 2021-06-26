تركيا: لا مشكلة سياسية مع السعودية.. ومصر أكبر شريك تجاري بأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، إن بلاده ليس لها مشكله سياسية ثنائية مع المملكة العربية السعودية مؤكدا على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية حيث تطرق إلى "حل الخلاف بين دول الخليج العربي"، مشددا على أن "تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج"، ولافتا إلى أن "تركيا دعمت الخطوة المهمة حيال حل الخلاف بين قطر والرباعية العربية، خلال قمة التعاون الخليجي في يناير/ كانون الثاني الماضي".

وأضاف أن تركيا ترغب في تطوير التعاون مع دول الخليج وباقي بلدان المنطقة"، مؤكدا على أن "العلاقات التركية ـ المصرية مهمة جدا لاستقرار وازدهار المنطقة، كما أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا".

وتابع قائلا: "نولي أهمية لعلاقاتنا التاريخية والثقافية المشتركة والاتصالات بين شعبينا، وآخرها تأسيس مجموعة صداقة بين البلدين في البرلمان التركي، وكان سادات أونال، نائب وزير الخارجية، بالقاهرة في مايو (أيار) الفائت".