هيئة تنظيمية في بريطانيا تحظر تبادل العملات المشفرة على منصة "باينانس"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حظرت سلطة السلوك المالي، هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة، منصة "باينانس"، وهي منصة تبادل عملات مشفرة شهيرة، من تقديم خدمات معينة في البلاد.

وقالت السلطة، في بيان، إنه "لا يُسمح لـBinance Markets Limited بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة. لا يوجد كيان آخر في Binance Group يحمل أي شكل من أشكال التفويض أو التسجيل أو الترخيص في المملكة المتحدة لممارسة نشاط منظم في المملكة المتحدة".

وتمكن منصة "باينانس" – واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم – المستثمرين من شراء وتداول العملات المشفرة عبر الإنترنت.

ولا يعد تداول العملات المشفرة منظم بشكل مباشر في المملكة المتحدة، ولكن الأنشطة الأخرى ذات الصلة – مثل بيع المشتقات – تتطلب الموافقة.

وتضمن البيان أيضًا تحذيرًا بشأن تقلب أسواق العملات المشفرة، حيث قالت السلطة: "احذروا من الإعلانات عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد بعوائد عالية على الاستثمارات في الأصول المشفرة أو المنتجات ذات الصلة بالأصول المشفرة".

ويأتي الحظر البريطاني بعد أنباء عن قيام المنظمين اليابانيين بإرسال تحذيرات إلى "باينانس" يوم الجمعة. وقال المنظمون في اليابان إن المنصة قد تكون تعمل في البلاد دون تصريح رسمي. كما أن "باينانس" توقفت أيضًا عن خدمة العملاء في أونتاريو، كندا اعتبارًا من 31 ديسمبر بعد أن كثف المنظمون هناك الرقابة على أسواق العملات المشفرة.

وقد تراجعت أسعار العملات المشفرة مؤخرًا نتيجة الاهتمام التنظيمي المتزايد، حيث انخفض سعر البيتكوين يوم الثلاثاء إلى ما دون 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر يناير/ كانون الثاني قبل أن ترتفع قليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. وانخفضت أسهم "كوينبيز" لتبادل العملات المشفرة، لتصل تقريبًا إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد شهرين فقط من طرح المنصة للاكتتاب العام.