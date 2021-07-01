"سبيس إكس" تطلق 88 قمراً صناعياً إلى الفضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلق صاروخ "سبيس إكس" فالكون 9 إلى الفضاء حاملًا 88 قمرًا صناعيًا إلى المدار، الأربعاء، في ثاني مهمة مشتركة للشركة.

وأقلع الصاروخ من محطة "كيب كانافيرال" في فلوريدا في الساعة 3:31 مساءً بالتوقيت الشرقي واتجه جنوبًا على طول الساحل الشرقي.

وكانت الأقمار الصناعية التي أوصلها الصاروخ إلى المدار تضم مجموعة من العملاء الحكوميين والتجاريين – بما في ذلك وكالة ناسا وشركة الأقمار الصناعية الرادارية ICEYE - بالإضافة إلى 3 أقمار صناعية لكوكبة الإنترنت "ستارليينك" التابعة لشركة "سبيس إكس".

بعد الإقلاع، عاد معزز صاروخ المرحلة الأولى من فالكون 9 – الجزء السفلي الكبير الذي يضم المحركات التي تعطي الصاروخ دفعه الأولي عند الإقلاع – ليهبط في سلام على منصة أرضية حتى يتم تجديده واستخدامه مرة أخرى في البعثات المستقبلية.

وتقول شركة "سبيس إكس" إن التوفير في التكاليف الذي تحرزه من إعادة استخدام أجهزة الرحلات الفضائية يعد أمرًا أساسيًا لجعل الرحلات الفضائية أرخص.

وكان قد استخدم المعزز الذي تم استخدامه يوم الأربعاء سابقًا في 7 عمليات إطلاق أخرى، كما تم استخدام الغطاء على شكل قبة فوق الصاروخ الذي يحمي الأقمار الصناعية أثناء عملية الإقلاع في مهام سابقة أيضًا.

وتشتهر شركة "سبيس إكس" بحمل الأقمار الصناعية والبضائع – ومؤخرًا – رواد الفضاء إلى المدار على متن صواريخ فالكون 9.