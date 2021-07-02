لندن، المملكة المتحدة (CNN Business) -- أكمل نموذج أولي لسيارة طائرة رحلة تجريبية بين مدينتين في سلوفاكيا، حيث أمضت 35 دقيقة في الجو.

وحلقت AirCar التابعة لشركة Klein Vision بين نيترا والعاصمة براتيسلافا يوم الاثنين، وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم الأربعاء.

يتم تشغيل AirCar Prototype 1 بمحرك BMW بقوة 160 حصانًا، ويأتي مزودًا بمروحة ثابتة. يتحول من طائرة إلى مركبة برية في أقل من ثلاث دقائق.

أكملت السيارة الآن أكثر من 40 ساعة من الرحلات التجريبية، وفقًا لـ Klein Vision، بما في ذلك الطيران على ارتفاع 8200 قدم والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 190 كيلومترًا في الساعة (118 ميلًا في الساعة).

بعد الهبوط في براتيسلافا يوم الاثنين، تحولت الطائرة إلى سيارة، وقادها ستيفان كلاين الرئيس التنفيذي لشركة كلاين فيجن والشريك المؤسس للشركة أنطون زاجاك إلى وسط المدينة.

وقال زاجاك في بيان صحفي: "AirCar لم تعد مجرد دليل على المفهوم. لقد حولت الخيال العلمي إلى حقيقة".

تعمل الشركة على نموذج يسمى AirCar Prototype 2، الذي سيضم محركًا بقوة 300 حصان.

من المتوقع أن يكون قادراً على التحليق بسرعة 300 كيلومتر في الساعة (186 ميلاً في الساعة)، وتقطع مسافة يبلغ مداها 1000 كيلومتر (621 ميلاً).

تخطط Klein Vision لتطوير طرازات بثلاثة وأربعة مقاعد من AirCar، إضافة إلى الإصدارات ذات المحركين والبرمائيات، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

يستكشف عدد متزايد من الشركات إمكانات المركبات الطائرة على الرغم من العقبات بما في ذلك السلامة والموثوقية.

ستحتاج المركبات الطائرة إلى العمل في أجواء مزدحمة، بالقرب من الطائرات الصغيرة بدون طيار والطائرات التقليدية، وستحتاج أيضًا إلى إطار تنظيمي قد يستغرق سنوات.

وكشفت شركتا أوبر وهيونداي عن خطط لسيارة أجرة كهربائية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العام الماضي في لاس فيجاس. وقال مايكل كول، الرئيس التنفيذي لوحدة هيونداي الأوروبية، يوم الثلاثاء، إن صانع السيارات الكوري الجنوبي يعمل "بنشاط كبير" على البرنامج.

وقالت شركة فولكس فاجن في فبراير/ شباط إنها تتطلع إلى إنشاء مركبات طيران في الصين. وفي الوقت نفسه، دعمت كل من بورش ودايملر وتويوتا الشركات الناشئة في ما يعرف بصناعة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي.

وفي أغسطس/ آب 2020، أجرت شركة سكاي درايف إنك اليابانية أول عرض توضيحي عام لمركبة طائرة في اليابان. وأقلعت السيارة من ميدان اختبار تويوتا ودارت حوالي أربع دقائق.