دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، الاثنين، عن تفاصيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، خلال مؤتمر صحفي إن الاستراتيجية ستربط بين العديد من الاستراتيجيات الوطنية في المملكة "كقطاع الحج والعمرة والسياحة وصولًا إلى الصناعة والتجارة لتحقيق النمو المستدام في جميع مناطق المملكة واستثمار القدرات والفرص الواعدة وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية".

وتضمن الإعلان عن الاستراتيجية خططًا لإطلاق ناقلة وطنية جديدة في المملكة، وزيادة الوجهات الدولية إلى أكثر من 250 وجهة، بهدف دفع المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج خلال المؤتمر الصحفي إن الاستراتيجية تستهدف جعل المملكة "من بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمّن ترابطًا كاملًا يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الإستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح".

كما ستساهم الاستراتيجية الجديدة أيضًا في تبني التقنيات الجديدة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية مثل الهايبرلوب، فضلًا عن تطبيق استخدام المركبات الكهربائية وذاتية القيادة.

وسيساهم اعتماد وتطبيق هذه التقنيات، بحسب ما ذكره الرئيس العام للهيئة العامة للنقل، رميح بن محمد الرميح، في زيادة كفاءة وفعالية وتكامل أساليب النقل، عبر خفض استهلاك الطاقة بنسبة 25%، وزيادة حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15%.

كما أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق، بدر بن عبدالله الدلامي، أن أحد أبرز المستهدفات الرئيسة للاستراتيجية في مجال الطرق هو "الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق"، حيث ستشهد المملكة عملية تطوير شاملة للطرق ستتضمن رفع معدلات الأمان ونشر الحلول التقنية الحديثة.