ما مدى تأثير مهارة العمل الجماعي على قرار التوظيف النهائي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يفضل المهنيون في المنطقة العمل ضمن فريق أم العمل بشكل مستقل؟ وما مدى أهمية مهارة العمل الجماعي بالنسبة لخبراء التوظيف؟ ماذا عن الأدوات التي يستخدمها أصحاب العمل لتسهيل العمل عن بُعد في شركاتهم؟

كشف استبيان جديد بعنوان "العمل الجماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، عن مستوى التعاون بين فرق العمل في الشركات، بالإضافة إلى مدى تأثير مهارات العمل الجماعي على قرارات التوظيف. ومن المثير للانتباه، صرّح غالبية المجيبين (94٪) أنه من المهم توظيف المرشّحين بناء على قدرتهم على العمل مع الآخرين، مع إشارة 84٪ إلى أن ذلك مهم للغاية.

التفضيلات والاهتمامات

عند البحث عن وظيفة ما، قال حوالي 7 من 10 مجيبين (69٪) إنهم يفضلون الوظائف التي تتطلب العمل الجماعي. وفيما يتعلق بالعوامل التي تحفز المهنيين على العمل مع الآخرين، قال نصفهم تقريبا (45٪) إن العمل مع أشخاص مختلفين والاستلهام من وجهات نظر متنوعة هو المصدر الأساسي لتحفيزهم، يليه مشاركة الأفكار مع أشخاص آخرين للتحقق من صحتها ودعمها (5٪)، وأخذ دور قيادي عند العمل مع الآخرين (3٪)، والقدرة على تقسيم أعباء العمل لزيادة الكفاءة (2٪).

العمل عن بُعد ومستوى الرضا

صرّح 78٪ من المجيبين أن شركتهم تستخدم أدوات التعاون بين فرق العمل، بالإضافة إلى تطبيقات مؤتمرات الفيديو، وبرامج إدارة المشاريع، وخدمات تخزين البيانات الإلكترونية، لتسهيل العمل عن بُعد. وفيما يتعلق بتأثير العمل عن بُعد على مستوى التعاون بين الفرق، قال 2٪ فقط من المجيبين إن العمل عن بُعد يؤثر سلبا على ذلك.

من ناحية أخرى، قال 81٪ من الموظفين إنهم راضون جدا أو راضون نوعا ما عن روح العمل الجماعي داخل شركاتهم، بينما أعرب 10٪ فقط عن عدم رضاهم عن ذلك.

ويعتمد نجاح العمل الجماعي في أي شركة على جوانب متعددة، لذلك ركز الاستبيان على طرح الأسئلة المتعلقة بالعناصر التي يعتبرها المهنيون أكثر أهمية لنجاح العمل الجماعي. وفي المجمل، قال أكثر من النصف (53٪) إن التواصل بشفافية يعتبر أهم عامل في هذا الإطار، بينما أضاف 40٪ أن التواصل بشفافية، والتوزيع المتكافئ لمهام العمل، والمساءلة والمكافآت، ووجود استراتيجية فعالة لحل النزاعات، تشكل الأسس الرئيسية الواجب على الشركات اتباعها لضمان نجاح العمل الجماعي.

استراتيجيات العمل

عندما سُئل المجيبون عن كيفية تأثير العمل الجماعي على الإنتاجية، قال غالبيتهم (94٪) إن التأثير إيجابي على نحو واضح، مع نسبة صغيرة (2٪) أفادت بأن العمل الجماعي له تأثير سلبي على الإنتاجية. كما أظهر الاستبيان أيضا دور العمل الجماعي في تعزيز الإبداع والإلهام، حيث صرح 87٪ من المجيبين أن العمل الجماعي يعزز الإبداع والإلهام إلى حد كبير، بينما قال 7٪ إنه يعزّز الإبداع والإلهام إلى حد ما.

وقال حوالي 6 من 10 مجيبين (58٪) إن فريقهم يعقد اجتماعات يومية، بينما قال 17٪ إن الاجتماعات تُعقد بشكل أسبوعي. وفيما يتعلق بالتحديات التي قد تؤثر على كفاءة الفرق، قال 64٪ من المهنيين إن الخلافات الشخصية هي العائق الرئيسي، في حين قال 14٪ إن التوزيع غير المتكافئ لمهام العمل يمثل التحدي الأكبر في هذا الإطار.

كما كشف 24٪ من المجيبين أن فريقهم يتكون من 2 إلى 5 أعضاء، بينما قال 5٪ و7٪ إن فرقهم تتكون من 6-10 أعضاء وأكثر من 16 عضوا على التوالي.