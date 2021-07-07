"دبي لصناعات الطيران" توقع اتفاقيات لبيع طائرات بقرابة 500 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت "شركة دبي لصناعات الطيران"، الثلاثاء، توقيع اتفاقيات لبيع تسع طائرات ضيقة وعريضة البدن بقيمة إجمالية تصل لقرابة 500 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الشركة إن قسم التأجير التابع لها (دبي لصناعات الطيران كابيتال) أبرم الاتفاقيات، مُضيفة أنه من المتوقع إغلاق جميع اتفاقيات بيع الطائرات في 2021.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، قوله إن سوق تجارة أصول الطائرات في فترة ما بعد جائحة كورونا "قوي".

وأضاف تارابور أن "هذه الاتفاقيات تثبت قدرة دبي لصناعات الطيران على إنشاء وتداول أصول لطائرات مؤجرة من قبل شركات طيران تحظى بتصنيف ائتماني مرتفع".

وتأثرت العديد من شركات الطيران حول العالم بتداعيات فيروس كورونا. وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إنه يتوقع خسارة صناعة الطيران نحو 47.7 مليار دولار خلال 2021، منخفضة عن 126.4 مليار تكبدها القطاع عالميًا في 2020.