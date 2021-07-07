السعودية توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإنشاء مقر إقليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنها وقعت اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، لإنشاء مكتب إقليمي للاتحاد في المملكة.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن وجود مقر "إياتا" في المملكة سيعزز "توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محلياً وإقليمياً والاستشارات والدورات التدريبية، وكذلك تزويد قطاع الطيران المدني في المملكة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالنقل الجوي الدولي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدني من منظمات دولية وإقليمية، وذلك للارتقاء بمجال النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب إعلان المملكة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تهدف إلى الارتقاء بخدمات النقل السعودية"وترسيخ مكانتها اللوجستية عالميًا عبر "ربط القارات الـ3، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الأسبوع الماضي.

كما تضمنت الاستراتيجية خطط إطلاق ناقلة وطنية جديدة، حيث تهدف المملكة للوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، من خلال زيادة الوجهات الدولية إلى أكثر من 250 وجهة.