الأردن يرسل وفدًا للسعودية بعد "تعطيل" صادرات زراعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، الأربعاء، عن إرسال وفد إلى المملكة العربية السعودية لبحث أسباب تعطل صادرات زراعية أردنية في مركز جمرك حديثة السعودية.

وقالت وزارة الزراعة الأردنية، في بيان، إن الوزير خالد الحنيفات أوفد "لجنة فنية تضم عددًا من موظفي مركز الوزارة وموظفي المركز الزراعي الحدودي (العمري) وبمشاركة الجمارك والقطاع الخاص من خلال نقابة تجار ومصدري الخضار والفاكهة إلى مركز جمرك حديثة ومتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر الزراعي السعودي والوقوف على الأسباب المعطلة لتصدير بعض الإرساليات الزراعية".

وأضافت وزارة الزراعة أن "الأسبوع الماضي شهد تعطل بعض الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن إلى السعودية بعد تعديل بعض الإجراءات لدى الجانب السعودي والتي تشمل شكل ووزن العبوات وعدد من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات".

وقال الحنيفات إن "حرص الأشقاء في السعودية على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل أهمية كبيرة وأيضا أهمية تحقيق كافة المواصفات للمنتجات الزراعية الأردنية لضمان استمرار وصولها لكافة الأسواق دون تعطل".

وأكد الحنيفات على "سلامة وجودة المنتجات الأردنية"، وأضاف أن "الإجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقة على العبوات".