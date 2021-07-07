مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك: قرار تعليق حساب ترامب لأجل غير مسمى "غير مناسب"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، دعاوى قضائية جماعية تستهدف فيسبوك ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورثي، في محاولة مميتة منه، بعد إزالته من منصتيهما.

كما رفع ترامب دعوى قضائية جماعية ضد موقع يوتيوب، الذي سمى سوندار بيشاي رئيسًا تنفيذيًا للشركة الأم ليوتيوب (جوجل)، بدلاً من الرئيس التنفيذي لشركة يوتيوب، سوزان وجسيكي.

يأتي الإعلان عن الدعاوى القضائية بعد أن منعت شركات التواصل الاجتماعي وصول ترامب إلى منصاتها في أعقاب أحداث الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني في مبنى الكونغرس.

ورفضت الشركات الثلاث التعليق.

ورفضت شركات التكنولوجيا باستمرار الادعاءات القائلة بأن منصاتها تميز على أساس الأيديولوجية الحزبية. ولم تؤيد الدراسات المستقلة الاتهامات، ووجد العديد منها أن الأصوات الحزبية، خاصة على اليمين، هي من بين أكثر الأصوات تفاعلاً على المنصات.