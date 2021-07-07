نيودلهي، الهند (CNN) -- أظهر إيداع محكمة قدمته الحكومة الهندية يوم الإثنين أن شركة "تويتر" لم تعد تتمتع بحصانة ضد المحتوى المنشور على منصتها من قبل أطراف ثالثة في الهند.

وقد يعني ذلك أن تويتر يمكن أن يتحمل المسؤولية القانونية عن أي شيء ينشره المستخدمون على المنصة، بعيدًا عن الحماية السابقة التي كان يحظى بها موقع التواصل الاجتماعي "كوسيط".

وبحسب الإيداع، فقدت تويتر الحماية بسبب عدم الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في البلاد، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/ أيار من هذا العام.

وقد تمت مشاركة الوثيقة مع CNN من قبل مصدر مقرب من الممثلين القانونيين في القضية، غير مصرح له بإعطاء المعلومات.

وأصدرت الهند قواعدها الجديدة الصارمة لتكنولوجيا المعلومات في فبراير/ شباط، حين منحت الشركات 3 أشهر للامتثال. وتتطلب القواعد من أي شركة تواصل اجتماعي إنشاء 3 أدوار في الهند: "مسؤول امتثال" الذي يضمن أن المنصة تتبع القوانين المحلية، و"مسؤول الشكاوى" الذي سيتولى معالجة الشكاوى الواردة من المستخدمين الهنود، و"مسؤول تواصل" يتوفر للتواصل مع جهات تطبيق القانون الهندي على مدار 24 ساعة في اليوم.

ووفقًا لإيداع المحكمة، فشلت تويتر في ملء أي من هذه الأدوار الـ3.

ورفضت شركة تويتر التعليق على ملف المحكمة. وقد أبدت في السابق تحفظاتها على قواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، رغم أنها قالت أيضًا إنها لا تزال "ملتزمة بشدة" تجاه الهند، التي تعد من بين أكبر أسواقها.

وقد اشتبكت الحكومة الهندية وتويتر بشأن عدد من القضايا هذا العام. وكانت الحكومة الهندية أمرت تويتر في فبراير/شباط الماضي بإغلاق العديد من الحسابات تزامنا مع احتاج المزارعين على قوانين الزراعة الجديدة في البلاد. وبينما امتثل تويتر في نهاية المطاف لجزء من الأمر، رفض اتخاذ إجراءات ضد الصحفيين أو النشطاء أو السياسيين.

وفي شهر مايو/ أيار زارت الشرطة الهندية مكاتب "تويتر" في العاصمة دلهي لإصدار أوامر لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون للتحقيق في تغريدة نشرها عضو في حزب بهاراتيا جاناتا، وصنفها تويتر على أنها "إعلام مُتلاعب به".