دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السعودية، السبت، صدور توجيه ملكي بتثبيت سقف سعر البنزين المُباع محليًا خلال شهر يوليو/ تموز، "لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبموجب التوجيه الملكي، تقرر اعتماد أسعار البنزين لشهر يونيو/ حزيران الماضي لتكون هي نفس سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من يوم 10 من الشهر الحالي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن التوجيه الملكي "تضمن أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار... انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي".

وكانت أسعار البنزين في يونيو الماضي، التي ستظل سارية في يوليو، قد شهدت هامشًا من الزيادة، وهي:

بنزين 91

2.28 ريال

بنزين أوكتان 95

2.44 ريال

وعادة ما تجري شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مراجعة شهرية دورية لأسعار البنزين المُباع في السوق المحلية.