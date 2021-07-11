سوريا.. الأسد يصدر مرسوما برفع الأجور بنسبة 50% وزيادة الحد الأدنى لها

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نشر الأحد ، 11 يوليو / تموز 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بزيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بنسبة 50% بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور، وفقا لما ذكرته الرئاسة السورية.

ونشرت الرئاسة عبر صفحتها على موقع تويتر نص المرسوم الذي تضمن "زيادة بنسبة 50% للرواتب و الأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين".

ونص المرسوم أيضا على "رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /71515/ ليرة سورية شهرياً".

ويبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 3210 للبيع و3260 للشراء، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور الجديد يبلغ 22 دولارا شهريا.

وتضمن المرسوم رقم 19 لعام 2021 أيضا "منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة وقدرها /40%/ من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها"، وفقا للرئاسة السورية.