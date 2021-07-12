عند 5.84 مليار دولار.. قناة السويس تسجل أعلى إيرادات سنوية في تاريخها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجلت قناة السويس إيرادات سنوية تعد الأعلى في تاريخها، عند 5.84 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 2.2% عن العام المالي 2019/2020 حين بلغت 5.72 مليار دولار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الأحد، في بيان نشرته الهيئة، إن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2021 عبور 9763 سفينة، أي أكثر 2.3% مقارنة بذات القترة من العام الماضي.

وأضاف ربيع أن الفضل يعود إلى السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي اتخذتها الهيئة لتقليل التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا، حيث نجحت في الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء.

وأشار ربيع إلى أن السياسات المرنة خلال النصف الأول من عام 2021 ساهمت في جذب 2519 سفينة، محققة إيرادات قدرها 620.1 مليون دولار، مؤكدًا أن الحوافز والتخفيضات الممنوحة "لعبت دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف".

ويأتي بيان الهيئة عن الإيرادات رغم حادثة جنوح سفينة "إيفر غرين" التي أغلقت قناة السويس لمدة 6 أيام في مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى انسداد أحد أكثر الشرايين التجارية حيوية في العالم وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.