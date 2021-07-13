دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت المنظمة العالمية للحديد والصلب تقريرًا يقدم نظرة شاملة عن أنشطة صناعة الصلب في العالم، ويضم حقائق من إنتاج الصلب الخام إلى استخداماته وتدفقاته التجارية عالميًا.



ويقول إدوين باسون، المدير العام للمنظمة، إن صناعة الصلب "تقع في قلب الاقتصاد العالمي، وكذلك في صميم مجتمعنا الحديث المستدام"، مضيفًا أنه رغم تأثير جائحة كورونا وما خلفته من آثار إقليمية مختلفة، إلا أن الصناعة العالمية تعد محظوظة كونها اختتمت عام 2020 مع انكماش طفيف فقط في الطلب على الصلب.

كما يقول باسون إن الوباء أدى إلى تسريع بعض الاتجاهات الرئيسية التي حدثت التحولات في الطلب على الصلب. فمثلًا، من المتوقع أن تشهد صناعة الصلب فرصًا جديدة من التطورات السريعة في مجالات الرقمنة والأتمتة، ومبادرات البنية التحتية، وإعادة تنظيم المراكز الحضرية وتحويل الطاقة.

ويشير التقرير إلى أن الصين سجلت ارتفاعًا في استخدام الصلب، بينما تقلص في بقية العالم. وقد جاءت مصر في المركز الـ20 عالميًا ضمن قائمة أكبر الدول المصنعة للصلب في 2020، حيث ظهرت كالدولة العربية الوحيدة على القائمة، بكمية إنتاج بلغت 8.2 مليون طن من الصلب.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قائمة الدول الأكثر إنتاجًا للصب حول العالم في 2020: