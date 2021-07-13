نتفليكس تتعاون مع باريس هيلتون في برنامج طبخ جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستظهر باريس هيلتون في برنامج طبخ جديد على "نتفليكس"، "الطهي مع باريس" سيعرض قدرات شخصية تلفزيون الواقع الذواقة.

وتصف "نتفليكس" البرنامج على أنه "برنامج طبخ تقليدي مقلوب رأساً على عقب"، حيث ستستعرض وريثة سلسلة الفنادق "جانبًا جديدًا من شخصيتها وترحب بنا في مطبخها بينما تتعلم القلي والطبخ والتقطيع".

ويذكر البيان الصحفي للبرنامج أن هيلتون ليست "طاهية متدربة ولا تحاول أن تكون ذلك. بمساعدة من أصدقائها المشاهير، تتنقل بين المكونات الجديدة والوصفات الجديدة وأدوات المطبخ الغريبة. مستوحاة من الفيديو الخاص بها الذي نشر على يوتيوب، ستأخذنا باريس من متجر البقالة إلى طاولة الطعام - وقد تتعلم بالفعل طريقها داخل المطبخ".

ومن المقرر أن يعرض الموسم الأول المكون من 6 حلقات في 4 أغسطس/ آب.