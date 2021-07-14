دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت شركة "زوماتو" الناشئة في مجال توصيل الأغذية إنها تتطلع إلى جمع حوالي 1.3 مليار دولار هذا الأسبوع في طرح عام أولي في مومباي سيكون الأكبر في البلاد حتى الآن في عام 2021.

وتخطط الشركة لبيع أسهم يتراوح سعرها بين 72 و76 روبية، أي 97 سنتًا إلى 1.02 دولار للسهم الواحد، بهدف أن تبلغ قيمة الشركة السوقية حوالي 8 مليارات دولار.

ويراقب المستثمرون الطرح عن كثب، إذ سيعطي نظرة ثاقبة على شهية السوق للشركات الناشئة الهندية، مع تواجد الكثير من شركات التكنولوجيا الهندية "أحادية القرن" أو "اليونيكورن" – وهي الشركات التي وصلت قيمتها إلى ما لا يقل عن مليار دولار – ولكن لم يتم طرح أي منها للاكتتاب العام من قبل.

وقد أعرب محللون عن قلقهم من أن الشركات الهندية الناشئة، التي جمعت الكثير منها مئات ملايين الدولارات من الأسواق الخاصة بتقييمات عالية للغاية، تحتاج البدء في إظهار أرباح ثابتة ومخارج جيدة للمستثمرين.

ويقول آشيش فافاديا، الشريك في شركة رأس المال الاستثماري الهندية "بلوم فينتشرز"، في حديث مع CNN إن "هذا الاكتتاب العام الأولي هو إلى حد ما بداية لبدء تنفيذ وعود النظام البيئي الرقمي الهندي"، مضيفًا أن المستثمرين سينظرون إلى كيفية أداء الشركة بعد إدراجها، إلى جانب مدى قدرة "زوماتو" على تحقيق الأهداف ربع السنوية.

يذكر أن ديبيندر جويال أسس "زوماتو" في نيودلهي في عام 2008. وقامت الشركة ببناء اسم لنفسها كواحدة من أكثر الشركات الناشئة نجاحًا في الهند، مع فريق يضم أكثر من 5 آلاف موظف، حيث تعمل في أكثر من 10 آلاف مدينة في 20 دولة حول العالم، من سريلانكا وسلوفاكيا إلى جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.