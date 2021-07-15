(CNN Business)-- أصدرت شركة جونسون آند جونسون طلب سحب طوعي لخمسة خطوط لمستحضرات "نيوتروجينا وأفينو" للوقاية من الشمس في الولايات المتحدة، بعد أن قالت إنها اكتشفت مستويات منخفضة من البنزين في المنتجات.

وحذرت الشركة العملاء من استخدام بخاخات الوقاية من الشمس، التي تحمل أسماء: نيتروجينا بيتش ديفينس، ونيتروجينا كول دراي سبورت، ونيتروجينا إنفيزابل ديلي ديفنس، ونيتروجينا ألترا شير، وأفينو بروتكت + ريفريش.

وقالت جونسون آند جونسون إن أولئك الذين اشتروا المنتجات يجب أن يتخلصوا منها، مُضيفة أن البنزين مادة مسرطنة "يمكن أن تسبب السرطان اعتمادًا على مستوى ومدى التعرض".

وأضافت الشركة إن البنزين ليس مكونًا في منتجاتها وإنها تتحرى أسباب وجوده. وقالت إن مستوى البنزين الموجود في اختباراتهم "لا يتوقع أن يتسبب في عواقب صحية ضارة" في التعرض اليومي - وأنها تستدعي المنتجات "بدافع الحذر الشديد".

وقالت الشركة: "نعمل على إزالة هذه المنتجات من السوق وسنقوم برد الأموال للمستهلكين".