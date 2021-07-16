(CNN Business)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك "تقتل الناس" بمعلومات خاطئة حول جائحة كورونا.

وأضاف بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض: "إنهم يقتلون الناس - أعني أنهم في الحقيقة - انظروا، الوباء الوحيد الذي لدينا هو من بين غير الملقحين. وهم يقتلون الناس".

في وقت سابق يوم الجمعة، انتقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي منصات وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذها إجراءات غير كافية بشأن المعلومات الخاطئة.

وقالت ساكي: "لماذا لا نشارك جميعًا في عملية تساعد في توفير معلومات دقيقة هناك؟"

وزاد البيت الأبيض من الضغط على وادي السيليكون للتعامل مع المعلومات الخاطئة عن اللقاحات، الخميس، مُحددًا 12 شخصًا في مجموعة واحدة وصفهم بـ "اثني عشر المعلومات المضللة"، قائلًا إنهم مسؤولون عن قدر كبير من المعلومات المضللة حول فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس: "هناك حوالي 12 شخصًا ينتجون 65٪ من المعلومات الخاطئة المضادة للقاحات على منصات التواصل الاجتماعي".

هذه الإحصائية مأخوذة من مركز مكافحة الكراهية الرقمية غير الربحي (CCDH) الذي حدد في تقرير نُشر في مارس/ آذار ما يقرب من عشرة أشخاص، قال إنهم ينشرون بشكل كبير المعلومات المضللة المضادة للقاحات.

وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد دعا في ذلك الوقت فيسبوك وتويتر لإغلاق جميع الصفحات التي يديرها هؤلاء الأشخاص.

من بين هؤلاء روبرت إف كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي، وهو شخصية بارزة في حركة مناهضة التطعيم.

وتم إغلاق صفحة كينيدي على انستغرام المملوك لفيسبوك في وقت سابق من هذا العام لمشاركة معلومات مضللة عن فيروس كورونا، بينما لا يزال مسموحًا لكينيدي باستخدام فيسبوك نفسه، ولديه أكثر من 300 ألف متابع على المنصة.

وشرح متحدث باسم فيسبوك لشبكة CNN، الخميس، سبب السماح بوجود كينيدي على إحدى منصات الشركة دون أخرى: "لا نقوم بتعطيل الحسابات تلقائيًا عبر تطبيقاتنا، لأن الحسابات قد تنشر أشياء مختلفة على خدماتنا المختلفة"

في الوقت الذي صدر فيه تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مارس، قال كينيدي لشبكة NPR إنه أصبح أكثر حذرًا على فيسبوك، الذي وفقًا لـ NPR، اتهمه أيضًا بالرقابة. قال: "يجب أن أنشر، مثل، صور قطط كيتي هناك".

وقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن 35 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالأشخاص الذين حددهم قد تم إغلاقها الآن، مما أدى إلى فقدانهم 5.8 مليون متابع، لكن لا يزال 62 حسابًا بإجمالي 8.4 مليون متابع نشطًا.

وذكرت شبكة CNN الخميس أن الاجتماعات بين إدارة الرئيس جو بايدن وفيسبوك أصبحت "متوترة"، وفقًا لشخص مطلع على المحادثات.

وقال متحدث باسم فيسبوك لشبكة CNN، الجمعة إن الشركة أغلقت بعض الصفحات والمجموعات التي تنتمي إلى عشرات الأشخاص أو نحو ذلك وهم الذين حددهم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكنه لم يذكر أي الصفحات.

ولم يرد متحدث باسم تويتر على الفور على طلب للتعليق.