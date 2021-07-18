نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت شركة "فورد" يوم الجمعة إنها استدعت حوالي 775 ألف سيارة من طراز "إكسبلورير" الرياضية متعددة الاستخدامات الشهيرة حول العالم بعد تقارير عن تسببها بـ6 إصابات تتعلق بعجلة القيادة في أمريكا الشمالية.

وقالت شركة السيارات إن عمليات الاستدعاء كانت لطرازات 2013-2017 من سيارة "إكسبلورير". وقالت "فورد" في بيان صحفي إن "عجلة قيادة المركبات المتأثرة قد تتعرض لصوت طقطقة وحركات غير عادية، أو انحراف في التوجه".

وأشارت "فورد" إلى أن هذه الطرازات المعينة من سيارات "إكسبلورير" قد تواجه مشاكل مع رابط سحب خلفي مكسور "يقلل بشكل كبير من قدرة التحكم في التوجيه، ما يزيد من مخاطر الاصطدام".

وقالت الشركة إنه من بين 774696 سيارة تم استدعاؤها، 676152 سيارة كانت في أمريكا الشمالية و59935 سيارة في الصين. في حين جرت عمليات الاستدعاء المتبقية في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأسواق دولية أخرى.

وقالت "فورد" إن السيارات المستدعية بنيت بين عامي 2012 و2017 في مصانع في شيكاغو وروسيا.

وسيبدأ إخطار المالكين في الأسبوع الذي يبدأ في 23 أغسطس/ آب، وسيقوم الوكلاء بفحص الأجزاء واستبدالها حسب الضرورة.