دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – من المتوقع أن تتوفر قريباً رموز تعبيرية جديدة أكثر شمولاً في تحديثات أنظمة التشغيل المستقبلية، من بينها رمز تعبيري لرجل حامل.

وقد أصدر موقع "إيموجيميديا" المرجعي الشهير صورًا جديدة لبعض الرموز المؤهلة للتصفيات النهائية وفقًا لـ"يونيكود كونسورتيوم"، وهي منظمة غير ربحية تشرف على معايير الرموز التعبيرية ومسؤولة عن الإصدارات الجديدة منها.

وفي حين أن المنظمة ستوافق رسميًا في سبتمبر/ أيلول على الرموز التعبيرية التي ستتوفر على أنظمة التشغيل والتطبيقات والأجهزة، إلا أن "إيموجيميديا" غالبًا ما تعرضها معًا في صورة واحدة لكي يتخيلها المهتمون. ومن المقرر طرح الرموز التعبيرية المعتمدة عبر منصات مختلفة في العام المقبل.

وتتضمن قائمة الرموز المؤهلة لإصدار يونيكود 14.0 بديلاً شاملاً للجنسين عن رموز الأمير والأميرة المتوفرة حاليًا، بالإضافة إلى 15 تركيبة للون بشرة مختلف في رمز المصافحة، ورجل حامل وشخص حامل، للإقرار بإمكانية الحمل عند بعض الرجال المتحولين جنسياً والأشخاص غير الثنائيين.

وكانت قد أضافت المنظمة في السنوات الأخيرة رمز امرأة بلحية وعلم المتحولين جنسيًا وأكثر من 200 خيار من ألوان البشرة المختلطة للأزواج.

Credit: Emojipedia

كما يتضمن التحديث رموز تعبيرية مرشحة أخرى، من بينها وجهًا ذائبًا، ووجهًا يلقي تحية، ووجهًا يمسك دموعه، وكرة ديسكو ورمز بطارية منخفضة الشحن، ولكن رغم ذلك، لا تزال القائمة قابلة للتغيير قبل حصولها على الموافقة النهائية.

ورغم أن "إيموجيبيديا" غالبًا ما تبتكر تفسيراتها الخاصة لشكل بعض الرموز التعبيرية، إلا أن التصاميم الرسمية النهائية يتم تحديدها وتختلف حسب النظام الأساسي أو الخدمة، ما يعني أن الرموز التعبيرية يمكن أن تبدو مختلفة جدًا على أجهزة iOS وأندرويد، على سبيل المثال.