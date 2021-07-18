أوبك بلس توافق على زيادة إنتاج النفط تدريجياً ابتداء من أغسطس

دبي، الإمارات الغربية المتحدة (CNN) – توصل المنتجون الرئيسيون في دول "أوبك بلس" يوم الأحد إلى اتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط تدريجيًا بمقدار 400 ألف برميل يوميًا على أساس شهري بدءًا من أغسطس/ آب 2021.

ووافقت دول "أوبك بلس" خلال اجتماعها اليوم على تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بدلًا من أبريل/ نيسان.

وتقرر خلال الاجتماع زيادة خط الأساس لإنتاج "أوبك بلس" من 43.85 مليون برميل يوميًا إلى 45.48 مليون برميل يوميًا، مع زيادة خط الأساس لإنتاج الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميًا.

أما السعودية، رئيسة التحالف المشتركة مع روسيا، فزادت إلى 11.5 مليون برميل يويًا، وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميًا. في حين تقرر زيادة خط الأساس لإنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميًا.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق خطوط الأساس الجديدة للإنتاج ابتداء من مايو/ أيار 2022.

وكانت دول "أوبك بلس" قد أجرت محادثات مطلع الشهر الحالي، حول زيادة الإنتاج دون التوصل إلى اتفاق، حين وصفت وزارة الطاقة الإماراتية اتفاق "أوبك بلس" بغير العادل وأعربت عن تأييدها زيادة الإنتاج غير المشروطة وعدم ربط الزيادة بتمديد الاتفاق. في المقابل دعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، إلى تقديم القليل من "العقلانية والتنازلات" من أجل التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج النفط في تحالف "أوبك بلس".

وكانت قد اتفقت مجموعة "أوبك بلس" العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن جائحة كورونا، وهي قيود خُففت تدريجيًا منذ ذلك الحين.